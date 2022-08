Incendios: con apoyo de FF.AA. esperan tregua esta semana

El apoyo fue ordenado por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, luego de que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, solicitara la ayuda extraordinaria de las fuerzas de seguridad nacional frente a la imposibilidad para controlar los focos ígneos, cuyo humo pudo sentirse este fin de semana no sólo en Rosario y alrededores, sino en la Ciudad de Buenos Aires y regiones aledañas.

Las Fuerzas Armadas reportaron que se movilizaron recursos de la unidades militares del litoral con los cuales, en inmediaciones del mencionado COE, se inició la instalación de una Base de Apoyo que permite organizar y recuperar a los brigadistas.

En la reunión que se hizo para coordinar el COE participaron el gobernador Perotti; el comandante conjunto de la Zona de Emergencia, Coronel Héctor Tornero; la secretaria de Coordinación Militar en Emergencia del Ministerio de Defensa, Inés Barboza; y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, Erika Gonnet, entre otros.

A su vez, fueron puestos a disposición los medios navales y embarcaciones de la Escuadrilla de Ríos y del Batallón de Infantería de Marina 3, con asiento en la Base Naval Zárate para sumar capacidades para enfrentar el siniestro desde los cursos de agua.

Intencionalidad

Tras el avance del fuego, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, aseguró que el origen de los incendios responde a intencionalidades de arrendatarios y pidió mayor “celeridad” en la intervención judicial.

“Todos los incendios en el Delta son intencionales y deliberados. No hay causas naturales que inicien el incendio, lo que hay es una metodología de uso del fuego con distintas modalidades para satisfacer distintos intereses, en una condición climática tan adversa que provoca la propagación. En otras condiciones climáticas, la intención no tendría resultado”, explicó Federovisky en diálogo con el programa “Hablá por Vos” por radio AM La990 Splendid.