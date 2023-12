Independiente: conflicto con el juvenil Santiago López

El director técnico de Independiente, Carlos Tevez, avisó que cuenta con el juvenil delantero Santiago López para la pretemporada que se realizará en Miami, a pesar del conflicto en torno de la renovación del contrato del jugador. “Si la dirigencia toma otra decisión, será cosa de la dirigencia. Me sorprende porque no estoy enterado, yo lo tengo en el grupo de la pretemporada. Si el club tiene que tomar una decisión me la tiene que informar rápido porque ya estamos prácticamente arriba del avión”, aseguró el DT.