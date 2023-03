Independiente podría pagar una fortuna por una deuda con Gaibor

Caro y no rindió. Gaibor llegó en 2018, a pedido del técnico Ariel Holan e Independiente tuvo que desembolsar u$s4.200.000.

Independiente volvió a ver afectada su economía luego de que la FIFA diera a conocer un nuevo comunicado en el que falló a favor de Fernando Gaibor, quien le reclama una deuda de 2.394.000 dólares por su contrato. El conflicto se originó en agosto de 2020, cuando el ecuatoriano debía regresar a Avellaneda luego de que el préstamo en el Al Wasl de Emiratos Árabes caducara. Sin embargo, el futbolista aseguró que se declaraba con el pase libre por falta de pago.

Si bien la deuda era existente, confirmaron que el jugador que llegó a cambio de 4.200.000 dólares desde Emelec, por pedido de Ariel Holan, en 2018, habría tomada la postura de irse al enterarse que Sebastián Beccacece no lo tendría en cuenta. Luego de cumplir con el contrato con los árabes, regresó a su país natal y jamás se presentó a los entrenamientos en Villa Domínico.El jugador reclamaba deudas salariales y desde la dirigencia liderada por Hugo Moyano sostuvieron lo contrario, que estaban al día con los pagos. Ante las diferencias, Gaibor intimó al club y terminaron en instancias judiciales.Ante esto, el mediocampista no podía firmar en otro equipo sin antes negociar ya que su pase todavía seguía perteneciendo al club de Avellaneda y tenía una cláusula de 20 millones de dólares.Pese a esto, el jugador reclamaba un monto de 550 mil de la moneda estadounidense y, en noviembre, firmó con el Guayaquil City, sin problemas.En 2021, la casa madre del fútbol le reconoció al ecuatoriano una deuda salarial de 14 millones de pesos.El “Rojo” también debió pagar 250.000 dólares en enero de 2022 para levantar una inhibición que presentó el representante del futbolista ecuatoriano que recientemente pasó a Barcelona de Guayaquil.Tras casi tres años de su partida, la FIFA lo obliga a Independiente abonarle al futbolista dos millones de dólares, aunque desde el conjunto de Avellaneda piensan en apelar el fallo ya que es de primera instancia.En lo futbolístico, el mediocampista central Iván Marcone, quien sufre una molestia muscular a raíz de una pubalgia, será infiltrado y no se perderá el partido de este fin de semana frente a Instituto de Córdoba en el estadio Libertadores de América por la sexta fecha de la Liga Profesional.A pesar de que Marcone lleva padeciendo la dolencia desde hace varias semanas, se entrenó a la par de sus compañeros y estará a disposición del entrenador Leandro Stillitano para el partido en donde el equipo de Avellaneda recibirá al elenco cordobés el domingo 5.El partido ante Instituto podría definir la continuidad del técnico Leandro Stillitano, ya que Indepenidente marcha 20° en la tabla de posiciones, con apenas cinco puntos obtenidos (una victoria, dos empates y dos derrotas). Frente a la “Gloria” buscará romper la racha de dos caídas sufridas en condición de local.