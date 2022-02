Independientes del Dow

Venimos viendo cómo la interdependencia (medida como correlación y coeficiente de Spearman) entre nuestra plaza accionaria y la norteamericana ha variado a través del tiempo por distintas razones y cómo con la asunción de la actual administración nacional se anota el tercer máximo para un período presidencial cualquiera desde la vuelta de la democracia. En principio, suena lógico sospechar que el boom de la operatoria en Cedear podría vincularse a este fenómeno. De hecho, quienes impulsan estos instrumentos suelen insistir conque existiría algo así como un “efecto derrame” positivo sobre los activos locales, tanto por el lado de los precios como por el de los volúmenes tranzados. Lo interesante del caso es que, desde septiembre de 2020, la correlación Bs.As.-Nueva York es de 24% con un R2 de 9%, es decir, no más del 9% del movimiento diario del S&P Merval puede adscribirse a lo que pasaba con el Dow (esto está debajo de la norma histórica 1981-2022 de Correl. 36% y R2 13%). En un sentido opuesto, entre que asumiera la Presidencia Alberto Fernández y finales de aquel octubre la correlación resultó de 49% con un R2 de 24%, es decir que casi un cuarto de lo que ganaba o subía cada día la cartera teórica podía vincularse a lo que pasaba con el Promedio yanqui. Es claro entonces que, en caso de haber tenido algún efecto, los Cedear habrían tendido a “desenganchar” las acciones argentinas de lo que pasa en los EE.UU. (absorbiendo los certificados la apetencia por el riesgo norteamericano). Que nuestros papeles reflejen en mayor medida que antes el riesgo local (lo que cambia es el peso que le dan los inversores a la información local en la toma de decisiones) no es “per se” ni bueno ni malo, y es algo que puede cambiar de un momento a otro con o sin motivos aparentes. Lo que no es bueno es que esto se dio con un trasvasamiento del volumen operado. Mientras que en agosto de 2020 se realizaron operaciones en acciones que promediaron u$s11,8 millones y u$s8,4 millones en Cedear, en lo que va del este mes esto ha caído a u$s4,4 millones y trepado a u$s19,3 millones respetivamente. Seguimos mañana. Ayer, mientras el Dow cedió 0,16%, el S&P Merval sumó 2,88% a 90.577,55 puntos (en el mes cae 0,37% o 1,29% en dólares libres) operado $1.258 millones en acciones repartidas entre 49 subas, 5 sociedades sin cambio y 10 en baja. Con el dólar libre sin cambios en $ 215 y la tasa de riesgo-país cediendo 1,44% a 1742 p.b., los principales ADR treparon en promedio 1,82% en N.Y., con 17 alzas y 3 bajas.