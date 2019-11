India Style, a concurso de acreedores por la caída de las ventas

La marca India Style, con presencia en varios de los shopping centers del país y que llegó a tener 50 puntos de venta, se sumó a la ya larga lista de empresas de indumentaria que afrontan serios problemas económicos por la caída de las ventas. En este caso particular, la Justicia comercial le dictó durante la última semana de octubre la apertura del concurso preventivo de acreedores, ante la solicitud de sus dueños que operan con la sociedad All New SA.