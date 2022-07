Inflación: advierten que los alimentos treparon 5,3% en junio

La suba en el precio de los alimentos no aflojó en junio. Es que, según se desprende de relevamientos privados, la canasta se incrementó nuevamente por encima del 5%, presionando a la inflación general que habría cerrado arriba del 5,1% registrado en mayo.

Por caso, de acuerdo al relevamiento que realiza habitualmente la consultora LCG, la canasta de alimentos subió 5,3% de punta a punta en junio, mientras el mes cerró “con una inflación promedio del 5,5% mensual, sumando el tercer mes al hilo con aceleración del precio de los alimentos”.

“Durante la cuarta semana de junio, el relevamiento de precios de los alimentos LCG marcó un aumento del 0,5% (-1 p.p. respecto a la semana previa), siendo el menor aumento semanal luego de ocho semanas. No obstante, sucede a una semana con suba que promediaron el 1,5% semanal, lo que podría explicar la desaceleración”, analizaron desde la consultora.

“A su vez, es de destacar que el porcentaje de productos con aumentos se mantuvo elevado en 16% del total, lo que evidencia una inercia que no merma: este ratio equivale a suponer que todos los productos relevados sufren algún aumento de precios cada 1,4 semanas”, agregaron.

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señaló: “En Alimentos la inflación es del 4,8%, con mayor incidencia en Aceites, Carnes, Frutas y Harina”.