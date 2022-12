Inflación: esperan ratificar hoy tendencia anual de dos dígitos

Estos datos no son motivo de festejo. Ni ningún logro oficial para mostrar. Pero para el equipo económico se trata de datos tenuemente optimistas, que podrían ratificar que la estrategia de combate oficial podría estar dando resultado. Y que la misma podría sostenerse recalibrando metas durante el primer semestre de 2023. No es poco, piensan en el Palacio de Hacienda. Esta tendencia había sido planteada ya por los propios privados el 8 de diciembre pasado, cuando el Banco Central publicó los datos mensuales del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que mostró por primera vez en seis meses una proyección de inflación anual inferior al 100%. El trabajo que recopila y mide en promedio las expectativas de las principales variables económicas del país, arrojó este mes un alza de los precios de 94,4%, mientras que para 2023 la proyección ahora alcanza el 99,7%. Si bien los movimientos de las expectativas son tenues en comparación a lo que se esperaba el mes pasado, es la primera vez que las consultaras privadas se ubican cerca de la proyección oficial. Esta es, en coincidencia entre el Palacio de Hacienda y el Fondo Monetario Internacional, un tope de 95%. No son datos pare presumir. Pero noviembre será la primera vez desde que Sergio Massa está en el palacio de hacienda, que se le gana la pulseada a las consultoras privadas en cuanto a la medición de la inflación. No se trata en realidad de una competencia, pero la importancia de la comparación y el recalibramiento de los privados apunta a 2023.