Inflación: precios de los alimentos no aflojan y ya acumulan subas del 4,5% en lo que va de octubre

Y, de acuerdo a relevamientos privados, la tendencia continúa durante octubre. Es que en las primeras dos semanas del mes la canasta de alimentos que sigue la consultora LCG acumula un alza cercana al 4,5%.“Durante la segunda semana de octubre, el Relevamiento de Precios de los Alimentos marcó un aumento del 1,6%, desacelerando 1,2 p.p. respecto a la semana previa (2,8% semanal). Producto de un aumento de precios del 2,2% promedio en las dos primeras semanas del mes, ya se acumula un incremento del 4,5% en el período, incluso por encima de lo observado en las mismas semanas del mes de julio (4% acumulado en dos semanas)”, señalaron desde LCG.“El porcentaje de productos con aumentos dentro de la canasta total se mantuvo por segunda semana consecutiva en torno al 25%. Este porcentaje significa que todos los productos de la canasta estarían registrando un aumento de precio en un mes y ubica al promedio de las últimas cuatro semanas en un 21%”, agregó el informe.Tal como se desprende del estudio, en la segunda semana de octubre las verduras subieron 4,9%, seguidas por las frutas (2,3%) y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (2%). Las carnes, por su parte, treparon 1,1%. Mientras que, en las últimas cuatro semanas, los productos lácteos y huevos acumulan subas de 12%; las verduras 9,4% y las carnes, 9,3%.En ese escenario, en referencia a la suba en los Alimentos y bebidas durante septiembre y a proyectar lo que puede ocurrir en octubre, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señalaron: “A pesar de la mejora en la situación macroeconómica en septiembre, se observó un incremento de precios sensible en este rubro. Esta situación es preocupante para octubre. Si bien eventualmente se podría considerar que parte de la evolución de precios se relaciona con la denominada ‘inercia inflacionaria’ o la variación del TC, la dinámica de precios observada debería ser más bien rotulada como ‘inercia especulativa’”.Otros sondeos, correspondientes a los primeros días de octubre, también anticiparon que muy probablemente los alimentos vuelvan a correr este mes por encima del nivel general de precios. Por caso, de acuerdo al Relevamiento de Precios Minoristas que realiza la consultora Eco Go, durante la primera semana, los alimentos “ya mostraron un aumento significativo”. “El relevamiento correspondiente a la primera semana de octubre exhibió una variación de 1,7% de los precios de los alimentos con respecto a la semana previa. Con este dato y considerando una proyección de variación del 1,4% para las semanas restantes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en octubre alcanzaría el 7,4% mensual”, señalaron.Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, analizó al respecto: “Octubre se perfila como otro mes de inflación mensual en torno al 7%, como lo fueron julio, agosto y septiembre. Nuestra medición para la primera semana del mes nos arroja una inflación general de 4,5% y de alimentos de 5,3%. Ambos datos están levemente por encima de los registrados en el mismo período de septiembre”.

Así las cosas, los alimentos volverán a presionar fuerte sobre el nivel general de inflación, que en octubre volvería a rondar el 6%. “A estas subas se suma el aumento del 4% en Combustibles a principios de mes, la autorización de un incremento del 11% en las cuotas de las Prepagas y los aumentos previstos en tarifas de gas (aproximadamente 10,4%) y de electricidad (14,9%) que aportarían un valor marginal de 0,2 pp, pero aún no hay señales de su implementación en este mes”, señalaron desde LCG.En ese escenario, para diciembre la consultora proyectó una inflación en torno al 100% anual. “Por el momento no parecen existir anclas que permitan moderar las expectativas: el tipo de cambio se desliza a un ritmo más acelerado pero todavía se percibe atrasado, las tarifas cuentan con un sendero de ajuste previsto para estos meses y se sobreentiende que la corrección se sostendrá el año que viene también, los salarios –al menos de los trabajadores formales, empiezan a reabrir paritarias con subas acumuladas de tres dígitos- y, quizá lo más relevante, la percepción de que el programa económico, que incluye el reacomodamiento de las cuentas públicas y límites a la financiación del Tesoro vía emisión, no cuenta con un apoyo político visible de toda la coalición de gobierno”, concluyó.