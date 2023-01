Inflación provincial: cuáles son los rubros donde hubo mayores subas

“Río Negro culminó el 2022 con la mayor suba año/año: fue del 105,2% convirtiéndose así en la única provincia con subas de triple dígito. Dicho resultado duplica a la suba del 2021, año donde marcó 50,2%”, explica Politikon.

“En segundo lugar quedó Neuquén: pese a cerrar diciembre con la menor suba entre las provincias relevadas, el 2022 culminó con un incremento del 99,6% también duplicando el registro del año previo (46,1% en 2021)”, añade la consultora.

“Chaco (97,5%) y Mendoza (96,9%) continúan el listado siendo las otras provincias con alzas anuales superiores al nivel general nacional”, subraya.

“Por debajo quedaron CABA (93,4%), Santa Fe (92,6%), San Luis (92,5%), Tucumán (90,3%), Jujuy (89,4%) y cierra el listado Córdoba (89,0%)”, agregó el informe.

Diciembre

El IPC nacional marcó una suba en diciembre del 5,1% y, en ese marco, tres distritos tuvieron un alza de su índice de precios por encima de la misma. Jujuy fue la provincia con la mayor suba del mes en cuestión con 6,2%, seguida por la CABA con 5,8% y Santa Fe con 5,5%. La provincia de Córdoba, por su parte, cerró el mes en igual nivel que el total país (5,1%).

Por debajo de ese nivel, se ubicaron Chaco (5,0%), Mendoza (4,9%), San Luis (4,7%), Río Negro (4,6%), Tucumán (4,4%) y cierra Neuquén (3,6%). San Juan, a la fecha de corte de este informe, no había publicado aún sus datos correspondientes a diciembre.

En Jujuy, las mayores subas de diciembre se observan en Atención médica y gastos para la salud, cuyos precios se incrementaron un 12%. El top tres se completa con Esparcimiento (7,7%) y Equipamiento y mantenimiento del Hogar (7,5%). Por el contrario, la menor suba se observó en Enseñanza (0,1%). El capítulo relacionado a los alimentos (Alimentos y bebidas) creció 7,0%, por encima de nivel general provincial.En CABA el capítulo de mayor crecimiento de precios de diciembre fue Restaurantes y Hoteles con 9,0%, seguida por Educación con 8,6% y Bebidas alcohólicas y tabaco (7,4%). A su vez, la menor suba estuvo en Información y Comunicación (2,0%); Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 4,7%, por debajo de nivel general.En Santa Fe, Equipamiento y mantenimiento de hogar junto a Atención médica y gastos para la salud marcaron la mayor suba de mes (6,3% en cada caso); Indumentaria y Esparcimiento registran la segunda mayor suba con 6,0% en cada caso. Educación, con 3,4%, se ubica al fondo de la tabla. Alimentos y bebidas crecieron 5,1%, por debajo del nivel general.En Córdoba fue Esparcimiento el capítulo de mayor suba (7,8%) seguida por Bienes y servicios varios (7,2%) y Salud (5,7%), mientras que Enseñanza cierra el listado (3,1%), Alimentos y bebidas crecieron 4,9%, inferior a la suba del nivel general.En Chaco, Propiedad, combustible, agua y electricidad exhibió el mayor incremento con 8,0%; Indumentaria y calzado (7,8%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (7,4%) 6,2% 5,8% 5,5% 5,1% 5,0% 4,9% 4,7% 4,6% 4,4% 3,6% completan el podio, a la vez que Bienes y servicios varios se ubican al fondo de la tabla (3,0%). Alimentos y bebidas creció 3,9%, por debajo del nivel general.En Mendoza Esparcimiento mostró la mayor suba con 9,2% y le siguen Transporte y comunicaciones (7,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (6,1%); por el contrario, la menor suba estuvo en Vivienda y servicios básicos (0,9%). Alimentos y bebidas se incrementó 3,3%, por debajo de nivel general.En San Luis fue Otros bienes y servicios el que más creció (7,7%) junto a Atención médica y gastos para la salud (7,3%) y Equipamiento y mantenimiento de hogar (5,8%); Alimentos y bebidas registraron la menor suba (4,0).En Tucumán la mayor suba se registró en Bebidas alcohólicas y tabaco (8,1%) junto a Otros bienes y servicios (7,2%) y Equipamiento y mantenimiento de hogar (6,1%), mientras que Comunicación cerró el listado del mes (0,9%). Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 3,8%, por debajo de nivel general.En Neuquén fue el capítulo de Transporte y servicios para el mismo el que tuvo el mayor incremento (11,2%) y estuvo acompañado de Alquiler y servicios para la vivienda (11,0%) y Otros (8,7%); los Artículos de tocador y cuidado personal tuvieron la menor suba (0,6%), mientras que Alimentos creció 2,3%, por debajo del nivel general.Río Negro no difunde los datos por capítulos, sino solamente por artículos, por lo que no se incorpora a este listado; también se excluye a San Juan que aún no difundió los datos de diciembre.

El IPC nacional finalizó el 2022 con una suba del 94,8%, el mayor valor en más de treinta años y solo superada por los período de hiperinflación producida entre 1989 y 1990.