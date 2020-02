Pañuelazo verde por el #19F: nuevo reclamo de una ley de aborto legal, seguro y gratuito

“Salimos a pedir, a reclamar que no obliguen a mujeres y adolescentes a seguir un embarazo en casos en que no pueden ni quieren hacerlo. (…) Salimos a pedir justicia y libertad de decidir y de ejercer nuestros derechos sin obligar ni limitar la capacidad de decisión de los que no piensan igual que nosotros. La legislación debe velar por esto que es un principio básico en toda sociedad democrática”, señaló Mabel Bianco, médica y master en salud Publica y Epidemiología.