Pañuelazo verde: miles de mujeres marchan reclamando una nueva ley de aborto

“Salimos a pedir, a reclamar que no obliguen a mujeres y adolescentes a seguir un embarazo en casos en que no pueden ni quieren hacerlo. (…) Salimos a pedir justicia y libertad de decidir y de ejercer nuestros derechos sin obligar ni limitar la capacidad de decisión de los que no piensan igual que nosotros. La legislación debe velar por esto que es un principio básico en toda sociedad democrática”, señaló Mabel Bianco, médica y master en salud Publica y Epidemiología.

Tras organizarse consecutivamente en 2018 y 2019, el 19 de febrero quedó definitivamente instalado en el calendario feminista como el Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Este miércoles a las 19 horas celebrará su tercera edición con una fuerte movilización popular, según estiman las organizadoras.

En el evento, que se promovió en las redes sociales con los hashtag #19F y #QueSeaLey, habrá numerosos talleres de distintas temáticas de género, que se dictarán en las diferentes carpas que se desplegarán en las inmediaciones del Congreso. Además, habrá actividades a lo largo y ancho del país.

#SeguimosenCampaña on Twitter Además! Festival con Pañuelazo simultáneo y Federal a las 19 hs., nos acompañan @lastesisoficial. Vení a ser parte de la historia!

El proyecto está en las calles! #AbortoLegal2020 pic.twitter.com/sbziOtl1pl — #SeguimosenCampaña (@CampAbortoLegal) February 17, 2020

En la marcha participan cientos de miles de mujeres y diversas organizaciones feministas y juveniles tanto de partidos políticos como sindicatos, y quienes integran la Campaña por el Aborto Legal, como el colectivo Actrices Argentinas. También se sumaron a la convocatoria agrupaciones que forman parte del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, la Juventud Radical y gremios como la CTA, entre otros.

El encuentro se da en un clima de expectativa debido a que, semanas atrás, el presidente Alberto Fernández había confirmado que este año enviará al Congreso un proyecto de legalización del aborto, así como otro de asistencia a embarazadas que no quieran abortar pero no cuentan con los medios económicos para afrontar los primeros años de crianza.

Además, se espera que el tema forme parte del discurso que dará el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el período de sesiones ordinarias del Congreso, según supo la agencia Noticias Argentinas.

El colectivo de mujeres intentará dejar su marca en la agenda política y dar una muestra de respaldo al proyecto que enviará el Gobierno, mientras la Iglesia prepara su propio acto de rechazo a la legalización del aborto con una misa en Luján prevista para el 8 de marzo.

En 2018, y luego de intensas movilizaciones de sectores a favor y en contra del aborto, la Cámara de Diputados logró una muy trabajada media sanción del proyecto, pero semanas después no pudo repetir en el Senado, donde la correlación de fuerzas favorecía a los sectores que se resisten a convertir en ley la iniciativa.

El martes por la noche, en la Legislatura porteña, hubo una serie de proyecciones en torno a la convocatoria:

Aborto #19F 2020 Foto: @CampAbortoLegal

Un violador en tu camino

LASTESIS, el colectivo interdisciplinario de mujeres de Valparaíso que, a través de una performance de canto y baile, instaló una canción que se transformó en himno de la lucha feminista de Chile y de varias ciudades del mundo; también acompañará el reclamo argentino.

Con frases como: "El violador eres tú" y “El Estado opresor es un macho violador", la letra de la melodía que se volvió viral fue levemente adaptada y será entonada durante las movilizaciones nacionales. Desde la organización, compartieron las estrofas de una canción que simboliza el espíritu de la lucha.