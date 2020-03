El agua, la "vacuna" que salvará a millones de personas en el mundo

Así, el número de personas que no cuentan con ningún servicio de agua básico es de 844 millones, y son 2.100 millones quienes no disponen de agua potable gestionada de forma segura, en tanto que 4.500 millones de habitantes no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros y 892 millones aún hacen sus necesidades al aire libre. Además, solo el 27 % de la población de los países menos adelantados tiene acceso a jabón y agua para lavarse las manos in situ.