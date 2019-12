ANMAT prohibió la venta de una crema curativa con aceite de cannabis

La ANMAT se enteró de la existencia de este producto por un mail que una farmacéutica envió a la Dirección de Evaluación de Gestión y Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS). En el mismo había una foto de un transporte público en Córdoba donde se ofrecía una “crema curativa con aceite de cannabis”

Informate más: ANMAT prohibió varios alimentos y dos medicamentos

"En el correo electrónico enviado se observa la siguiente información: “CREMA CURATIVA con aceite de cannabis. Dolores musculares – Reuma – Dolores de Cuello – Calambres – Ciática – Lumbalgia – Artrosis – Artritis. Industria Argentina. Cont. Neto. 190 grs. MODO DE USO: aplique abundante emulsión sobre la zona dolorida y masajee hasta su total absorción, repita hasta la desaparición de los síntomas”, asegura la ANMAT en la resolución.

Por un lado, ANMAT constató que la firma Laboratorio Norteño S.R.L. no se encuentra habilitada y no funciona en la dirección Las Dalias Nº 2789. Además, indicó que el área de Productos Cosméticos de la DEGMPS no está habilitada para el rubro cosméticos.

Teniendo en cuenta esto, ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de cualquier producto elaborado por Laboratorio Norteño S.R.L. Esta medida rige hasta que obtengas las autorizaciones pertinentes para elaborar y distribuir sus productos en Argentina.