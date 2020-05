ANMAT prohibió la venta de una marca de pañales, un nebulizador y dos productos estéticos

En primer lugar, ANMAT prohibió el uso, la comercialización y la distribución del producto "Pañal desechable para incontinencia, Ambos Plus, DESCARTABLE OESTE SACI" debido a que se desconocen sus condiciones de elaboración y/o fabricación.

La disposición 2545/2020 también señala que se recomienda no adquirir cualquier producto de la firma DESCARTABLE OESTE SACI con domicilio en la Avenida Julio A. Roca N° 2757 de la localidad Hurlingham.

Por otro lado, la disposición 2546/2020 ordena sacar del mercado los lotes rotulados como: 1.- "NEBUSONIC nebulizador ultrasónico - Industria Argentina - indicado en todas las afecciones respiratorias. Asma. Alergia. Bronquitis. Sinusitis. etc.", 2.- Tubo orofaringeo "Hudson RCI - One disposable Cat. No. 1167 - CATH - GUIDE - AIRWAY - 100 MM - No. 10, MEDIUM ADULT" y 3.- " Gel ULTRA SON - Gel conductor neutro - Medio de contacto conductor, soluble en agua, para procedimientos de diagnóstico y electromedicina. Permite la transmisión de ondas de manera eficiente. Hipoalergénico, no tóxico. No irrita ni mancha la piel y no daña los equipos. Elaborado y envasado por DAFTOR, VICTORIA - PBA - ARGENTINA. Res 155/98".

Según ANMAT, no se pudo corroborar que cumplan con los requisitos mínimos sanitarios. De esta manera, son riesgosos para la salud de los usuarios.

Finalmente, en la disposición 2461/2020 se informa del robo de tres cabezales marca Alma. Ellos son "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001858", "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122002307" y "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice121000789".

Según informó ANMAT, desconoce el estado y condición de los productos antes mencionados que están en el mercado y, con el fin de proteger a los usuarios, decidió sacarlos del mercado.