Repudiable ataque homofóbico en Villa Urquiza: golpean a pareja con un látigo

Ayer 1/12/2019 a las 21:50 sufrí un ataque homofobó en plena ciudad, en mi barrio donde vivo desde que nací, mas precisamente en villa urquiza, en la puerta de la sede comunal 12, ubicada en la calle holmberg, un hombre de aproximadamente 60 años de edad o menos, apareció con un LÁTIGO de querer pegarnos con el mismo a mi y a la persona con quien me encontraba, gritándonos y exigiendo que nos vallamos de donde estábamos, que estábamos haciendo algo asqueroso y que no teníamos derecho a estar en ese lugar juntos. tenia un dominio muy hábil de su instrumento, con el cual le pego a la persona con la que estaba e intento pegarme a mi, agradezco de corazón el saber artes marciales y haber participado de varios cursos de defensa personal que me valieron de herramientas para poder reducir a esta persona y evitar que nos siga hostigando por ser homosexuales, después de retenerlo durante varios minutos en el piso, y con la ayuda de la familia el hombre se tranquilizo y lo pude soltar. la policial si bien respondió y agradezco el buen trato que recibí, tardo un poco en llegar con lo cual el hombre se escapo. y no pudieron detenerlo ni identificarlo. PIDO AYUDA PARA ENCONTRAR A ESTE HOMBRE, APARENTEMENTE DE NOMBRE " HECTOR " CONDUCÍA UNA MOTOR HOME, MARCA " FIAT DUCATO " DE COLOR BLANCA Y VIOLETA CON UNA INSCRIPCIÓN QUE DICE, " MOTOR HOME DE USO PARTICULAR " EN LA PARTE DELANTE POR ENCIMA DE LA LUNETA DEL CONDUCTOR. TAMBIÉN PIDO COMPARTIR ESTA NOTICIA Y VIRALIZARLA, PARA QUE SEPA LAS COSAS QUE PASAN Y PREVENIR NUEVOS ATAQUES, ESTA EN UNA PERSONA QUE ANDA ARMADA NO SOLO CON UN LÁTIGO, LA FAMILIA LE RECRIMINO QUE SI TENIA " SU" ARMA ENCIMA NOS PEGABA UN TIRO. ES UNA PERSONA QUE NO TIENE MEDIDA ES PELIGROSA Y ESTA SUELTA! YO GRACIAS QUE CUENTO CON HERRAMIENTAS PARA DEFENDERME PERO SI ESTO LE PASABA A UN CHICO MENOS, A UNA PERSONA QUE NO SABE DEFENDERSE, QUE NO TIENE PODER DE REACCIÓN HUBIERA PODIDO PASAR UNA DESGRACIA, POR SUERTE YO Y ARIEL ESTAMOS BIEN LOS DOS, LO MIO SON SOLO RASPONES POR LA REDUCCIÓN QUE LE PROPORCIONE A ESTA PERSONA. MUCHAS GRACIAS Y AGRADEZCO QUE COMPARTIR Y REPRODUZCAN LO OCURRIDO