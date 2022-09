El insólito episodio que se vivió en un móvil de C5N

Gaspi - Por comentarios sobre lo que sucedió durante un móvil de C5N -.mp4

Mientras una mujer se disponía a expresar su repudio al ataque perpetrado por el detenido Fernando Sabag Montiel, un hombre apareció en el móvil cantando y bailando la pegadiza canción del dueto ruso de música pop t.A.T.u. "All the things she said".

Tras la performance, también dejó su opinión ante las cámaras: "Un beso a todos, pasenla re bien. Están rompiendo todo, sigan sigan rompiendo, abriendo la mochila, haciendo mierda el país, que después no se dan cuenta de que son de carne y hueso".