Cómo operarán los bancos este sábado y domingo

A través de la Comunicación A6951,la autoridad monetaria dispuso que las sucursales atiendan al mencionado segmento de la población para el pago de haberes y subsidios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en su horario habitual según cada jurisdicción.

Asimismo, el BCRA recordó que las sucursales continuarán abiertas los días hábiles subsiguientes, en los horarios bancarios habituales, con las restricciones de atención al público vigentes y con el cronograma de pagos dispuesto por la ANSES, siempre y cuando no cuenten con tarjeta de débito.

Fuentes de la entidad que lidera Miguel Pesce dijeron a Ámbito que monitorean la situación minuto a minuto para ver su evolución, y que no descartan la posibilidad de que las sucursales abran tanto el jueves, como el viernes Santo si la realidad así lo requiere. “Todo dependerá de cómo funcione la atención al público en los próximos 5 días, si llega a hacer falta no lo descartamos. Pero por ahora no hay nada en concreto para jueves y viernes próximos”, indicaron desde el BCRA a este medio.

Lo cierto es que desde anoche inclusive se comenzaron a formar largas filas y poco distanciamiento entre las personas -muchas de ellas de segmentos de riesgo frente a la pandemia- frente a los bancos, que volvieron a abrir este viernes luego de varios días para permitir solo el cobro jubilaciones y planes sociales.

Entretanto, el gremio bancario indicó que las sucursales admitirán a personas "con las distancias de seguridad previstas en la resolución sanitaria" y que el resto "deberá realizar la fila fuera de la entidad bancaria".

Con la disposición emitida hoy, los bancos funcionarán, además de hoy, el sábado, el domingo, el lunes y el martes -siempre entre las 10 y las 15- para atender exclusivamente a quienes no cuentan con tarjeta de débito y deben percibir en efectivo sus jubilaciones y beneficios de la Anses.