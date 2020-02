La novia de Braian Toledo pidió "que lo recuerden como la gran persona que fue"

View this post on Instagram

E L L A ! Es muy gracioso como la vida reserva para uno las mejores cosas cuando menos las esperas. Yo nunca creí en el amor, pensaba que era un espejismo para los tontos y andaba por el mundo con la convicción de no encontrar a una persona perfecta para mí, a alguien que congeniara conmigo, a una persona a la cual pudiera entregarme. Entonces la vida te colocó en mi camino y comprendí que el amor verdadero existe y que la persona perfecta si existe... @sofilamarque Te amo desde el principio de tu vida, hasta el final de tu historia... #infinitoamor #loveyou #sofibra #sobramor #teamo #gracias