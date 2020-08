Guía del cambio climático: ¿cuál es el verdadero peligro de los volcanes?

Los volcanes emiten CO2 durante las erupciones pero, sobre todo, cuando están dormidos, a través del magma subterráneo liberado a través de grietas, rocas y suelos porosos, además del agua que alimenta los lagos volcánicos y manantiales termales. Por otra parte, las cenizas lanzadas a la estratosfera en sus rugidos caen rápidamente y la mayor parte tiene poco impacto en el cambio climático porque se elimina en días o semanas.

Hay que tener en cuenta que las grandes erupciones son raras y espaciadas, mientras que las emisiones humanas, sin pandemia de por medio, son incesantes.

Un efecto comprobado es que los aerosoles que inyectan las erupciones volcánicas reaccionan con el agua y forman nubes de ácido sulfúrico que absorben energía de sol, reflejan la radiación solar hacia el espacio y de esta manera no alcanza la superficie de la Tierra que, en consecuencia, se enfría durante los años siguientes. Eso fue claramente constatado, por ejemplo, luego de uno de los mayores eventos en décadas, la erupción en 1991 del monte Pinatubo en Filipinas, que inyectó unos 20 millones de toneladas de dióxido de azufre y produjo un enfriamiento de nuestro planeta de unos 0,5° durante un año. A nivel global las erupciones también pueden reducir las precipitaciones.

Se sabe que otras grandes erupciones volcánicas impulsaron ciertas modificaciones de las condiciones imperantes. En 1783 la erupción de la fisura Laki en Islandia hizo que se marcaran temperaturas cálidas récord en el verano europeo, seguidas por un invierno muy frío. Otro evento sin identificar en 1809 y el del volcán Tambora en 1815 causaron por su parte el “año sin verano” de 1816 que dio lugar a malas cosechas en Europa y Estados Unidos y provocaron escasez de alimentos y hambruna.

El ABC del cambio climático

No linealidad: Se dice que un proceso es no lineal cuando no existe una relación proporcional simple entre causa y efecto. El sistema climático contiene muchos procesos no lineales, por lo que su comportamiento es potencialmente muy complejo.

¿Dónde irán los peces?

peces mar.jpg Peces y otras especies marinas podrían verse obligados a huir miles de kilómetros. Pixabay

Según un nuevo estudio, peces y otras especies marinas podrían verse obligados a huir miles de kilómetros para escapar de las olas de calor que se producen cada vez con mayor frecuencia en los oceános, que al mismo tiempo se están calentando de manera progresiva a causa del cambio climático.

Los investigadores analizaron datos sobre las olas de calor marinas desde 1982 hasta 2019 y los movimientos de las especies.

Las especies marinas se trasladan muy rápido en largas distancias para encontrar un hábitat adecuado, pero en algunas regiones tropicales, donde las variaciones de temperatura del mar son muy débiles, los peces, ballenas y tortugas deberán desplazarse más de 2.000 kilómetros para hallar aguas más frías.

Los aumentos repentinos de las temperaturas del agua son terribles para los ecosistemas marinos: causan el blanqueamiento de los corales, matan aves y obligan peces, ballenas y tortugas a buscar aguas más frías, alejadas de su hábitat.

Estos picos de temperatura, que muchas veces pueden durar meses e inclusive años, imponen una presión adicional a los océanos que ya se están calentando de manera progresiva a causa del cambio climático.

La nueva generación, en la primera línea

jovenes clima.jpg Los jóvenes se están manifestando en distintos países para reclamar medidas climáticas. AFP

La ONU pondrá a un grupo de jóvenes de entre 18 y 28 años en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. "Necesitamos una acción urgente y ya vimos a los jóvenes mostrándonos cómo es un liderazgo audaz", explicó el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, quien anunció los nombres de los elegidos.

Los miembros del Grupo Asesor de Jóvenes sobre el Cambio Climático ofrecerán perspectivas y soluciones sobre el calentamiento global en pos de lograr una mayor movilización de las comunidades.

Tendremos en el equipo una representante sudamericana, la brasileña Paloma Costa, abogada y defensora de los derechos humanos. Los otros miembros seleccionados son la activista climática sudanesa Nisreen Elsaim, el fijiano Ernest Gibson (uno de los coordinadores del movimiento 350 Fiji), la economista moldava Vladislav Kaim, la estadounidense Sophia Kianni (fundadora de la organización Climate Cardinal), el francés Nathan Metenier (vocero de Youth and Environment Europe) y la investigadora india Archana Soreng.