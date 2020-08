Guía del cambio climático: nuevas postales de un planeta extremo

Los casquetes glaciares de Groenlandia perdieron 532.000 millones de toneladas de hielo en 2019, una nueva marca que amenaza con acelerar la suba del nivel de los océanos.

Según un nuevo estudio del centro de Investigación Polar y Marina alemán Helmholtze, este deshielo es al menos 15% superior al último récord registrado en 2012 y equivale al contenido de seis piscinas olímpicas por segundo. Para peor, confirma una tendencia preocupante, debido a que los otros cuatro años récord fueron registrados en la última década.

La semana pasada, otro estudio había alertado que el deshielo continuará incluso si el cambio climático se frenara ahora, debido a que las nevadas ya no compensan las pérdidas y la región se calienta dos veces más rápido que el resto del planeta.

En simultáneo, el valle de la Muerte, en California, registró una temperatura de 54,4°. Aún está siendo revisada pero, de homologarse, sería la tercera más alta de la historia del planeta.

Se registró en un medidor automático que está a la sombra y a casi dos metros del suelo en una región llamada no casualmente Furnace Creek (Arroyo del Horno). El 10 de julio de 1913, una estación meteorológica en la misma región estadounidense registró el récord absoluto de temperatura: 56,7°.

Un comité sobre eventos extremos climáticos, integrado por meteorólogos y otros expertos, revisará y certificará los datos para la validación. No es una mera formalidad científica, ya que en el pasado se anunciaron récords que luego no fueron homologados por errores en la medición, pero seguro no cambiará mucho el escenario sobre los alcances del calentamiento global.

El ABC del cambio climático

Talik: Capa del suelo en áreas de permafrost que permanece sin congelarse todo el año.

¿Fin de una era? Reino Unido cerró una de sus últimas minas de carbón

carbón inglaterra.jpg Reino Unido pretende abandonar el carbón para producir electricidad en 2025. AFP

Tras meses de protestas de ecologistas, Reino Unido anunció el cierre de la mina de carbón de Bradley, en el norte de Inglaterra, una de las última que se utilizaba para producción de electricidad.

La emergencia climática llevó al Reino Unido a tomar la decisión de abandonar el carbón con estos fines para 2025, si bien todavía existen algunas pequeñas minas subterráneas en ciertas regiones de Inglaterra, Gales y Escocia.

Sin embargo, el carbón siguen siendo utilizado en la producción de cemento y acero. El próximo desafío a la vista, señalan los analistas, será limitar la utilización de estos materiales o reconvertir la industria hacia la "producción limpia", modernizando las fundiciones para hacerlas más eficientes y explorando con fuentes de energía menos contaminantes, como el gas natural o hidrógeno.

El colapso de un glaciar

glaciar suiza.mp4

Un grupo de senderistas que paseaba en los Alpes suizos junto al glaciar Tourtemagne pudieron captar cómo colapsó después de unas pequeñas avalanchas de hielo.

El glaciar nace a unos 4.150 metros, y tiene unos 5 kilómetros, que se redujeron a casi la mitad debido a las altas temperaturas.

Según los medios locales, la zona del desmoronamiento solía estar cubierta por una gruesa capa de hielo. que se fue adelgazando en los últimos años al ritmo de las olas de calor extremas.