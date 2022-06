Corte en la autopista Buenos Aires-La Plata: transportistas comienzan a mover los camiones y se libera la zona

La tensión llegó a su pico máximo a las 8:05, cuando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó en helicóptero e intimó a los manifestantes a los gritos: “Tienen cinco minutos para tomar una decisión, si no lo hacen los detengo a todos y me llevo secuestrados los camiones. Los terminaré de sacar mañana a las 5 de la mañana, no me importa”.