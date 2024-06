Caso Loan: un video probaría que el matrimonio de Carlos Pérez y Victoria Caillava ya conocían al menor desaparecido

Añadió que el video es importante porque demostraría que los involucrados mintieron en sus declaraciones. "Hasta acá todos dijeron que no se conocían y que la relación de esta pareja era únicamente con Catalina, por una relación parental lejana y porque le habían puesto una bomba de agua", recordó.

El almuerzo en el que desapareció Loan no habría sido el primero al que fueron Caillava y Pérez.

Fernando Burlando cargó contra la Justicia correntina: "No les importa la familia de Loan"

Fernando Burlando aceptó representar a la familia de Loan Danilo Peña en el caso de la desaparición del nene que conmociona al país y volvió a referirse en duros términos este domingo tanto a la Justicia correntina como al gobernador, Gustavo Valdés. "No les importa la familia del chico", aseguró, y reveló que presentó un escrito "insinuando otro bochorno" de funcionarios.

El letrado dialogó con C5N, donde remarcó que trabajadores judiciales correntinos "no solamente no trabajaban los domingos sino que no hicieron ningún tipo de medida que tenga que ver con el sentido común de cualquier investigación", y adelantó que va a pedir que se revise su accionar.

"No les importa la familia de Loan", remarcó. Sobre lo publicado por Valdés, consideró: "Una persona que se atreve a decir con tanta certeza, un funcionario de la más alta jerarquía, ¿cómo impacta eso en la familia? No le mandaron ni un psicólogo a esa familia. ¿Te sentís tan afectado? Ocupate de la familia. Es una familia humilde, y esa humildad da la sensación de que les permite a los funcionarios decir cualquier cosa", concluyó.