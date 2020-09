Chiste de quinchos

Un joven abogado, que se iniciaba en la carrera y recién inauguraba su estudio, estaba muy ansioso por impresionar a sus potenciales clientes. Cuando vio que entraba un hombre al despacho (todavía no tenía ni secretaria) lo hizo esperar en la sala contigua durante más de media hora, y con el teléfono fijo decía en voz bien alta cosas como “Me va a tender que disculpar. Tengo tantos casos en los próximos meses que va a tener que consultar a otro colega“. O “Imposible. Mis clientes son muy importantes y me exigen atención absoluta. Si llegara a tener un hueco me contactaré con usted”.