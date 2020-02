China: prohíben videojuego que simula epidemias por el coronavirus

El juego, con más de 130 millones de descargas en todo el mundo, se había vuelto especialmente popular en el país asiático, debido principalmente a la actual epidemia de coronavirus.

Plague Inc.jpg El videojuego de simulación de enfermedades fue quitado hoy del App Store de China al ser calificado como ilegal por el gobierno de ese país. Ndemic Creations

“Plague Inc. salió hace 8 años y desde entonces siempre que surgen nuevas epidemias aumentan las descargas con gente buscando entender como funcionan las enfermedades” indicó en su página web el estudio de videojuegos. “El juego está diseñado para educar y prevenir sobre cuestiones que suceden en el mundo real, mientras que no busca crear sensacionalismo con estos eventos” continuaba el comunicado.

El juego está diseñado para educar y prevenir sobre cuestiones que suceden en el mundo real, mientras que no busca crear sensacionalismo con estos eventos" (Ndemic Creations, estudio creador del Plague Inc)

Además, la empresa había aclarado anteriormente que no se deben tomar a las simulaciones en la aplicación como serias y que: “Plague Inc. no es un modelo científico y para obtener información sobre cuestiones de salud actuales siempre se debe asistir a los organismos oficiales del gobierno”.

El videojuego en si funciona como un simulador de enfermedades, donde el jugador debe evolucionar a su patógeno, infectar países y cumplir el objetivo final de “erradicar a la humanidad”. El mismo fue destacado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades debido a su forma de educar sobre las posibles epidemias.