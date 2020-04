El tapabocas obligatorio debutó con un masivo uso en la Ciudad

"Todos los clientes que vinieron hoy, vinieron con barbijo. Nosotros lo usamos desde la semana pasada" contó a Télam Patricia, una empleada de un café ubicado en Avenida de Mayo y Lima, en el centro porteño.

Con las sillas colocadas arriba de las mesas, el local tiene una única puerta semiabierta, y una pequeña mesa se utiliza como mostrador para atender a los clientes que no ingresan y deben aguardar en la vereda a que el empleado traiga el pedido, el vuelto y ticket.

"Me parece bien esta medida porque entiendo que hay gente que no presenta síntomas y tal vez tiene el virus. Es para cuidarnos entre todos", dijo a Télam Estefanía, una empleada de un negocio que vende golosinas en la misma avenida del centro porteño.

barbijo ciudad Trabajadores del transporte se anticiparon a la obligatoriedad del uso del tapabocas.

El local permaneció cerrado durante las primeras semanas de cuarentena pero volvió a abrir el pasado lunes aunque con horario reducido y con todos sus empleados utilizando barbijos. Los clientes deben colocarse alcohol en gel antes de pagar.

La medida, que comenzó a regir hoy, establece "el uso obligatorio de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón para ingresar o permanecer en locales comerciales, en dependencias de atención al público y en medios de transporte público en el ámbito de la Ciudad".

Martín, de 39 años, sacó a pasear a su perro por Monserrat, con un tapabocas casero. "Es por mi seguridad, no sé con quién me voy a cruzar, o tal vez toco algo en la calle y después sin darme cuenta me llevo la mano a la cara, entonces con esto yo me siento menos expuesto", comentó el hombre que aseguró que dentro de su casa también intensificó los cuidados ante el Covid-19.

En tanto, en la estación de Constitución los policías que se encuentran en la entrada y piden documentos y autorizaciones para la circulación también tienen la indicación de advertir y no dejar pasar a personas que no tengan cubierta la boca, nariz y mentón.

En las dársenas ubicadas frente a la estación donde paran decenas de líneas de colectivos, los pasajeros hacen filas con barbijos -algunos caseros y otros no-, pero todos llevan el suyo.

"Nosotros usamos barbijos desde el primer día, aunque no todos, pero la mayoría, porque por acá pasa muchísima gente y si bien mantenemos distancia es preferible estar resguardado", explicó a Télam Marcelo Insaurralde, mientras cobraba los boletos de la línea 59.

estatuas barbijo En La Plata, las estatuas amanecieron con parte de la cara cubierta. Telam

El joven remarcó que la empresa repartió barbijos para todos los choferes e inspectores y que además en las unidades se dispusieron medidas de prevención como la de subir a los pasajeros por la puerta del medio y la colocación de un film entre el chofer y los primeros asientos.

Esta mañana, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, había destacado la masividad del uso de tapabocas. "Estoy en Constitución y acá todo el mundo tiene su tapaboca, la verdad es impresionante lo que estoy viendo", dijo en diálogo con radio La Red, y aseguró que era "un día de baja movilidad" en referencia al flujo de personas por las calles porteñas.

Por su parte, la Policía de la Ciudad, Agentes de Tránsito y la Agencia Gubernamental de Control (AGC) realizan controles específicos desde este miércoles para asegurar que se cumpla la nueva medida.

Los controles de Policía y Agentes de Tránsito se ubican en las inmediaciones de Centros de Trasbordo (Constitución, Once y Retiro), paradores de Metrobus, bocas de subte; mientras que los inspectores de la AGC, constatarán que los empleados de los comercios y clientes dentro de los comercios u oficinas de atención cumplan la norma. Además, se pondrá a disposición de los vecinos el 147 para realizar denuncias en casos en los que no se respete la norma.