Por impuesto al dólar, ya no es negocio comprar ropa en el exterior

Además, como consecuencia de la caída en las ventas y producto de la cuarentena hoy llueven las ofertas y promociones en los locales con sede en la Argentina. Según el último informe de CAME, las ventas anuales del rubro indumentaria se redujeron 41,3% para el promedio país y en el AMBA la baja llegó al 49% porque los locales se mantuvieron mayormente cerrados. Esto generó rebajas u ofertas en las marcas que buscan sobrevivir a la pandemia por el Covid-19.

Además si bien el “puerta a puerta” se modificó el año pasado y alcanza hoy un límite anual de 12 compras de hasta u$s 50 no acumulables (u$s 600 al año, en total) y no requerirá buscar el producto, esa cifra sigue siendo muy baja, sobre todo si además de indumentaria se precisa comprar tecnología. Otro dato a tener en cuenta, AFIP, sólo permite operar con esta modalidad a quienes requieran ingresar mercadería cuyo valor de compra no supere los u$s3000, con un límite de 20 kilogramos por paquete.

Un factor determinante para el comprador son las cuotas en pesos y sin interés que cada vez se ofrecen más en el mercado argentino. Actualmente, son varias las páginas que ofrecen envíos puerta a puerta, según lo establecido en la página de AFIP, evitando que el interesado realice trámites complejos y engorrosos ante la Aduana. Es el caso de los sitios de compra directa como Amazon, eBay o hasta Tienda Mia, entre otros, algunos de ellos también ofrecen el pago en cuotas y sin interés, pero los impuestos hacen que el total sea demasiado abultado y poco conveniente para el bolsillo en pesos del argentino.

Además, comprar en los sitios de internet en el exterior no es para cualquieras. Estas opciones requieren que el usuario posea una tarjeta de crédito internacional y las transacciones se realizan en moneda extranjera. Y un dato no menor en contexto de inflación es que la conversión a pesos argentinos se ejecuta al momento del cierre de la tarjeta, contemplando la cotización del día.