Nordelta: médica salió a hacer las compras y le prohibieron volver a su casa

La médica había regresado de Entre Ríos para trabajar en un hospital de la Provincia de Buenos Aires. Luego de realizar una guardia de 24 horas, salió de la casa ubicada en el barrio El Golf, que pertenece a sus padres pero estaba deshabitada, para hacer unas compras. Cuando quiso volver a entrar, los guardias de seguridad se lo impidieron.

"No me dejan entrar a mi casa porque soy medica porque estoy en contacto con pacientes con coronavirus. No dejan entrar los médicos porque tienen miedo que el resto de las personas que están aisladas en su casa se puedan contagiar de mi que también voy a estar encerrada en mi casa", afirma la médica en un video que se viralizó.

Embed

Luego de discutir con el personal de seguridad, la mujer no tuvo más alternativas que llamar a un abogado. Finalmente, le permitieron acceder a su domicilio.