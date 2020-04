Súper online con poco stock y escasez de Precios Cuidados  

“Al cerrar una negociación con los supermercados hay un ítem que es el retorno, una vez que vos le facturaste, al cobrar esa factura te hacen un descuento en donde se encuentra lo que tiene que ver con los servicios comerciales, logística y comercializar los productos en la web. La falta de productos en las páginas de compras de los súper no es porque las empresas no han firmado esos acuerdos, sino por falta de stock”, indicó una fuente de una empresa proveedora.

“No solo para el supermercado es difícil distribuir la mercadería para el productor es difícil hacer ese producto, porque si bien las fábricas alimenticias están produciendo, muchos proveedores de insumos no están funcionando”, agregó la especialista.

Lo cierto es que durante el fin de semana el stock fue limitadísimo en la mayoría de los canales de ventas online. Pero ya sin ofertas, si bien se encuentran más productos se dan dos complicaciones. La falta de productos de Precios Cuidados y los largos plazos para entregar los pedidos. “Los supermercados están sobrepasados. Hay demoras muy grandes, si es que conseguís hacer un pedido. Algunos te dicen que la entrega será dentro de 10/15 días”, agregó un vocero de La Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Almacenes (FASA).

“Los productos publicados online tienen un 7% más del precio sugerido por el proveedor, porque se paga el envío y el armado de los pedidos. A los productos de los Precios Cuidados no se le puede agregar ese porcentaje, porque se trata de precios que tienen un acuerdo con el Gobierno, entonces deciden no exponerlos en góndolas virtuales y dejarlos solo para el canal físico”, indicó la fuente de una empresa proveedora de alimentos.

Para CAS y FASA se trata de una estrategia comercial ya que “no hay obligación a de exponer la lista de Precios Cuidados través de internet. Hay que exhibirlos y señalizar los en las góndolas, pero de las compras digitales no aclara nada”.

Desde Coto aseguraron que no hay faltante de stock pero que hay más demora de que los productos lleguen a las góndolas. En principio los controles en los accesos a la Ciudad demora los traslados de los productos y la disminución del personal genera retrasos en la reposición. “Preferimos no dar la opción online sino está garantizado el producto porque si no al comprador no le llega el producto que adquirió”, explicaron desde Coto.

En Disco la situación es similar aunque a diferencia de su competidor, cobran el envío, aunque esa opción hoy no está funcionando. Existen las compras online pero debe programarse el retiro de la mercadería. Además los clientes denuncian que incrementaron el valor del envío a domicilio para quienes hagan las compras presenciales en los locales.

“Los supermercados se están adaptando esta situación no estaba prevista, las empresas supermercadistas se vieron desbordadas por el fuerte incremento de la demanda online”, explicaron desde CAS y FASA.