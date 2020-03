Argentinos en la Italia del coronavirus: "Da miedo acercarse a otras personas"

A 300 kilómetros, Claudia vive la otra parte de la historia. “Decidimos que se quedara allá porque en toda la zona de Lombardía hay mucho riesgo de contagio. Hasta hace unos días, la gente no había tomado conciencia del problema. Con la medida del Gobierno, todo cambió. Ahora hay una gran psicosis. La gente tiene miedo de acercarse a otras personas por temor al contagio. Yo tengo miedo”, señaló vía telefónica. Desde su empresa le recomendaron que desde hoy no fuera a trabajar. Ligeramente, se podría pensar que es una buena noticia quedarse en la casa, pero no es tan así. “Hay mucha angustia. Los hospitales están colapsados. Saber que si te pasa algo, no hablo ni del coronavirus, sino de cualquier otra cosa, no vas tener dónde atenderte ni un médico que venga a domicilio”, explicó.

La vida cotidiana en toda la zona afectada se ve alterada. Se recomienda quedarse en las casas, organizar para que solo un miembro de la familia haga las compras, no saludarse con apretones de manos, lavárselas todas las veces posibles. Toda una serie de medidas que obligan a un cambio de vida. Los medios de comunicación remarcan cada vez más que el Gobierno subestimó el tema y que ahora quiere recuperar el protagonismo. También se sospecha que la demora en aplicar restricciones en la Lombardía -la región con la radicación de las industrias más importantes- se debió al fuerte lobby empresario por el impacto económico de la medida. También se cuestiona la falta de políticas de prevención entre los jóvenes, pese a no ser la población más afectada. “Si bien se dejaron de dictar clases en escuelas y universidades, la medida no tuvo controles y se tomó como ‘vacaciones’. Siguieron concurriendo a bares, discos, recitales, etc. Después iban a sus casas, contagiaban a padres o abuelos, personas mayores que son las más afectadas, sin saber que, en muchas casos, podían provocarles la muerte”, explicó Claudia.