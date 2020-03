Confirman primer caso de coronavirus en la Argentina

González García comentó que el paciente “estuvo principalmente en el norte de Italia, viajó en primera clase”, lo que “limita los contactos cercanos”.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que acompañó a González García, confirmó que el afectado es un paciente que ingresó el pasado 1 de marzo al país, y que estuvo los últimos 14 días en el norte de Italia.

“El paciente consulta al médico el 1 de marzo a la tarde en el contexto de haber iniciado un cuadro febril y dolor de garganta. Rápidamente se implementa el protocolo, la contención y su aislamiento”, comentó Vizzotti, que agregó: “Está en buen estado clínico y está internado para cumplir las recomendaciones de las fases de contención que es por el aislamiento. No tiene relevancia grave su cuadro clínico”.

Además, durante la conferencia, se explicó que se inició el seguimiento de los otros pasajeros del vuelo en el que viajó el paciente que permanece internado en la Clínica Suizo Argentina.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, que también participó de la conferencia de prensa, explicó que tras recibir el resultado positivo del análisis realizado al paciente, se comenzó a trabajar con la búsqueda de los pasajeros del mismo vuelo en el que viajó la persona afectada por coronavirus y con las personas con las que estuvo desde que llegó al país.

“Se está identificando a los contactos cercanos de riesgo de contagio y la Ciudad de Buenos Aires se va a contactar con ellos y va a aplicar el protocolo de aislamiento que corresponda”, explicó Quirós.

Y agregó: “Se implementó el protocolo no habiendo tenido contacto con otros pacientes en sala de espera. Se tomaron las muestras y se aisló. Este mediodía tuvimos la información de positivo. Seguimos en etapa de contención”.

El ministro porteño indicó además que “hay tres cosas esenciales” a tener en cuenta para agarrar a tiempo el virus y no contagiar: “Si viene de zonas en donde circula el virus no minimizar los síntomas y comunicarlos apenas llegue”; el segundo es “cuando vienen de zonas donde circula el virus, no participen de grandes conglomerados de personas”; y por último, “ante la primera duda ir al médico y declarar el riesgo para que sea aislado”.