Coronavirus, aislamiento e irresponsabilidad: cientos de turistas en balneario de Monte Hermoso Cientos de vehículos ingresaron al lugar pese a las recomendaciones oficiales de cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus. "Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse", expresó el Presidente.