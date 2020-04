Coronavirus: casos de trasmisión comunitaria superan a importados y harán tests rápidos en todo el país

La cartera de Salud ya había informado previamente que los test de anticuerpos, en este caso rápidos, no son pruebas diagnósticas y significan que si una persona recibe un resultado positivo, en algún momento tuvo contacto con el nuevo coronavirus y respondió generando anticuerpos. En tanto, si da negativo significa que esa persona todavía no ha estado expuesta al SARS-CoV-2 o estuvo expuesto recientemente y aún no ha generado una reacción de su sistema inmune.