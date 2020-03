Coronavirus: evalúan suspender los espectáculos masivos y el ingreso de personas desde Italia

"Evaluamos si suspendemos la entrada de personas desde Italia por el coronavirus. Ayer lo discutimos y lo vamos a resolver en los próximos días, así como qué hacemos con los espectáculos públicos", dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a radio Delta.

El pasado lunes, ante el anuncio del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de suspender eventos que "involucren público extranjero" para evitar la circulación del coronavirus, la productora DF Entertainment, que tiene varios shows internacionales, entre ellos el Lollapalooza Argentina, dijo a Télam que "todos los shows se realizarán con normalidad".

"Algunos medios están comunicando que se se suspendió el festival Lollapalooza. Por ahora, eso no es verdad", detallaron desde DF Entertainment a raíz de la confusión generada por los dichos de vertidos esta mañana por el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, en conferencia de prensa.

La agenda internacional de la productora contempla, además del tradicional festival que se realizará los días 27, 29 y 29 del corriente en el Hipódromo de San Isidro, los recitales en el Campo Argentino de Polo de Maroon 5 (el jueves 12), Metallica (18 de abril) y Kiss (9 de mayo).

Otro evento masivo previsto para los próximos días es la 46° Feria del Libro 2020, que se realizará en Buenos Aires del 28 de abril al 18 de mayo en el porteño predio de La Rural de Palermo.

Será obligatoria la cuarentena

Asimismo, el presidente Alberto Fernández recordó que quienes regresen al país de los países más afectados por el coronavirus "tienen la obligación de recluirse en soledad en su casa", y advirtió que "si no lo cumplen, estarán incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública" por violar la cuarentena.

Fernández anunció que hoy se conocerán nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus en el país. Durante la reunión interministerial que se realizó ayer,el jefe de Estado pidió "cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy", según reveló en sus declaraciones, y aseveró que quienes vuelvan a la Argentina de países afectados "tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa".

"No es voluntario, no es una recomendación. Deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone, y si no la cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseveró el Presidente.

Fernández se refirió también a las críticas hacia el ministro de Salud, Ginés González García, quien días antes del primer caso de coronavirus en Argentina había dicho que no sería inminente la llegada del virus al país.

Para el mandatario, las palabras de Gines tuvieron "la misma lógica que imperaba en los infectólogos".

"El virus aparentemente se destruye con el calor, y Argentina y América latina están todavía en verano, entonces lo que todos los infectólogos planteaban era que iba a llegar más tarde", agregó.

"Nos llamó la atención porque en todas las indicaciones que daba la Organización Mundial de la Salud decía que el virus se propaga en condiciones de frío: no era de esperar que el problema se desate en una Buenos Aires con 30 grados de calor", sostuvo.

En tanto, Fernández destacó que "desde que empezó el conflicto hubieron reuniones periódicas" entre los ministerios para conocer el avance del coronavirus en Argentina, y ayer se sumaron otros ministerios al seguimiento, además de la "comunidad científica".

En ese sentido, el jefe de Estado dijo que quiere "llevar tranquilidad a la gente porque la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo que se presenta", y además, recordó que "todos los casos detectados son importados", más precisamente "gente que viajó básicamente a Italia y volvió".

"El protocolo que seguimos es que, con cada uno de quienes viajó y se infectó, vemos con qué persona se contactó para poder ir sobre ellas y ponerlas en un sistema de control: eso lo estamos haciendo y está rindiendo sus frutos", explicó.

Fernández recordó asimismo que "las personas de más de 65 años son las que más riesgo corren" de contraer la enfermedad, pero llevó tranquilidad al señalar que "el virus es absolutamente tratable, con un índice de mortalidad bastante bajo", aunque puede tener consecuencias más graves "si se encuentra con personas de debilidad física", como lo fue "el caso mortal de Argentina".

Finalmente, dijo que es "una enfermedad que ataca a los chicos, pero la mortalidad es muy baja y se recuperan con cierta facilidad, pero también debemos cuidar que no se contagien, para que el riesgo sea prácticamente nulo".