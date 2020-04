Coronavirus en hospital de San Martín: sin testeos a médicos, habrá paro desde mañana

"Pero el problema es que hay entre 20 y 30 médicos aislados preventivamente, por lo que el altamente probable que sean más los contagiados", agregó el delegado gremial en AM 550.

Restivo denunció que hace 20 días le reclamaron a la provincia de Buenos Aires testeos masivos para el personal de la salud pero les respondieron que "no correspondía" a ese momento.

"Esto era evitable, nosotros, los representantes gremiales, hace 20 días planteamos que era necesario el uso generalizado de barbijos y los testeos al personal de la salud y se nos contestó que no estábamos en la fase epidemiológica adecuada", sentenció Restivo.

"Como dice el refrán: 'cocodrilo que se duerme es cartera', y acá se durmieron y por pedir y reclamar nos excluyeron de los encuentros sanitarios", completó.

El médico contó que si bien no tuvo contacto estrecho con los contagiados con coronavirus, tuvo contacto con ellos pero no le hicieron el hisopado. "Según los protocolos de la provincia de Buenos Aires yo no tendría que ser testeado. Yo tuve contacto con algunas de las personas que tienen coronavirus, contactos moderados pero no me siento inmune a ninguna cuestión", subrayó.

"Los testeos al personal médico se hacen cuando se empieza con la sintomalogía pero el día que yo empiezo con los síntomas ya contagié a diez personas", añadió Restivo.

Según le confirmaron a NA fuentes hospitalarias bonaerenses, al día de hoy no alcanzan los insumos para el personal de la salud y se cuentan por decenas la cantidad de médicos contagiados con coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

Desde los gremios bonaerenses alertaron que en muchos hospitales de la provincia de Buenos Aires van a faltar médicos debido a los contagios y a los aislamientos obligados.