Coronavirus: los pacientes contaminan sus dormitorios y baños

La investigación fue publicada en el Journal of the American Medical Association (JAMA) y se realizó después de casos en China donde el coronavirus se propagó ampliamente a través de centros de salud, infectando a decenas de trabajadores de la salud y pacientes. Esto llevó a los científicos a creer que, más allá de contraer la infección a través de la tos, la contaminación ambiental era un factor importante en la transmisión de la enfermedad, aunque su alcance no estaba claro.

Investigadores del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y de los Laboratorios Nacionales (DSO) analizaron los casos de tres pacientes que estuvieron recluidos en salas de aislamiento en centros de salud entre fines de enero y principios de febrero. Para ello recogieron muestras de sus habitaciones durante un período de dos semanas. Luego realizaron un muestreo de la habitación de un paciente antes de la limpieza de rutina, mientras que las habitaciones de los otros dos pacientes fueron analizadas después de las medidas de desinfección.

El paciente cuya habitación fue analizada antes de la limpieza tenía los síntomas del coronavirus más leves de los tres. Solo experimentaba tos. Los otros dos presentaban síntomas moderados: ambos tenían tos y fiebre, uno experimentaba dificultad para respirar y el otro tosía con moco pulmonar. A pesar de esta disparidad, el paciente cuya habitación fue analizada antes de ser limpiada contaminó 13 de los 15 sitios de prueba, incluyendo su silla, la baranda, la ventana del vidrio de su habitación, el piso e interruptores de luz.

Tres de los cinco sitios de prueba ubicados en el baño también estaban contaminados, incluido el lavabo, la manija de la puerta y la taza del inodoro, y se halló evidencia de que las heces pueden ser una ruta de transmisión.

Las muestras de aire dieron negativo, pero los hisopos tomados de las salidas de escape de aire fueron positivos, lo que sugiere que las gotas cargadas de virus pueden ser transportadas por los flujos de aire y depositadas en los respiraderos.

"La contaminación ambiental significativa de pacientes con SARS-CoV-2 a través de gotitas respiratorias y excreción fecal sugiere que el medio ambiente es un medio potencial de transmisión y respalda la necesidad de una estricta adherencia a la higiene ambiental y de las manos", escribieron los autores.

SARS-CoV-R es el nombre oficial del patógeno que causa el virus.

El virus, que fue identificado por primera vez en la provincia china de Hubei en diciembre, ha infectado a más de 95.000 personas en 81 países y territorios, matando a más de 3.200.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que la tasa de mortalidad fue del 3,4% y también indicó como una de las principales formas de evitar el contagio del virus es mediante el lavado de manos regular y la higiene personal. A pesar de ser recomendable el uso de agua y jabón, también puede ser útil el uso de alcohol en gel para mantener el cuidado de la salud.