Coronavirus: los siete tips de Harvard para salir a la calle con los niños

La receta de Harvard, en siete consejos

1- Cuidado con lo que se toca al salir o al volver a casa. Este consejo cobra especial relevancia para quienes viven en un edificio compartido. Se debe prestar atención a los botones de ascensores y picaportes de las puertas de calle. Es bueno implementar un juego para que los hijos no entren en contacto con superficies y no se toquen. ¿Cómo? Al hacerles creer que las superficies, incluidas las paredes, están calientes, y lleven un de papel para que puedan presionar esos botonoes.

2- No olvidar el desinfectante para manos. Puede ser alcohol en gel, para que puedan higienizarse mientras estén fuera de casa.

3- Elegir bien el espacio al aire libre. Si bien el propio patio sería la mejor opción, no todos lo tienen. Lo ideal sería elegir un lugar donde no sea fácil encontrarse con muchas personas.

4- Mantener la distancia social, incluso afuera. Las posibilidades de contagio al pasar cerca de otra persona son bastante bajas, pero es mejor darle la mayor cantidad de espacio posible al virus, y mantener siempre una distancia física de al menos dos metros.

5- Solo salir con las personas con las que se vive. Si bien puede ser tentador unirse a vecinos o a familiares, se recomienda no hacerlo porque resultaría difícil mantener al menos dos metros de distancia. Y los niños pueden pasar un momento difícil ante tantas indicaciones.

6- No tocar cosas. No se debe jugar con objetos que puedan tocar el suelo como pelotas y juguetes que pueden entrar en contacto con el SARS-CoV-2. Tampoco es recomendable sentarse en bancos o tocar carteles, porque no se sabe si alguien los tocó antes o bien si se tosió o estornudó en esas superficies. Llevar el desinfectante de manos, ya sea alcohol al 70% o en gel, ayuda cuando los niños y otras personas olvidan destas medidas.

7- Llevar siempre el tapaboca o barbijo casero. Este elemento tiene que estar siempre en el bolso, mochila o carteras, sobre todo si se dificulta mantener la distancia social. Sin embargo, según la Academia Estadounidense de Pediatría, los niños menores de 2 años no deben usar estas máscaras por seguridad.