Coronavirus: ¿por qué no se tomaron medidas en el transporte público?

El médico infectólogo Gustavo Lopardo indicó que las resoluciones se toman “en función de lo que va ocurriendo”. “Hoy no hay que adoptar este tipo medidas porque no hay transmisión comunitaria, es decir gente que tiene este virus, no sabe que lo contrajo y no estuvo en contacto con ningún viajero”, señaló el experto. Y recalcó que en el panorama actual “paralizar el país representaría un problema más grande, porque de momento los casos locales han sido claros contagios por contacto directo”.

Por su parte el doctor Marcelo Vila, asesor en VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) Argentina, indicó que cuando se toman este tipo de determinaciones “no se piensa en términos individuales sino en la ecuación costo beneficio a nivel poblacional”.

“Estas medidas no se toman frente al riesgo de que se infecte una sola persona. Es difícil de entender, pero cuando se piensa en políticas públicas se tiene que evaluar el costo beneficio desde la mirada poblacional, de acuerdo al contexto y a la situación de cada país”, remarcó. Es por eso que la OMS no realiza una recomendación universal en este tema, porque cada territorio tiene que evaluar su situación particular.

Con todo, Vila reconoció que “es difícil calcularle el timing a las medidas, ya que se corre el riesgo de subactuar o sobreactuar”. Porque la sobrereacción “puede enlentecer lo más posible la transmisión, pero tiene no solo costos económicos sino también costos para la salud mental, ya que genera estrés post traumático individual y poblacional”, además de repercutir en la vida de cotidiana de las personas.

Por último, Lopardo remarcó que “es cierto que en un subte a las 6 de la tarde la cara de una persona puede estar muy pegada a la otra (y así no respetarse la distancia recomendada), pero si no se habla y no se tose, es poco probable que se transmita el virus”

“Por otra parte, algo que tenemos que hacer hoy y siempre es lavarnos las manos después de tomarnos de una baranda o ni bien salimos aplicarnos alcohol en gel”, concluyó.