Coronavirus: recomiendan no viajar el fin de semana largo y Gobierno analiza restricciones

Este lunes, cientos de turistas se trasladaron al balneario bonaerense de Monte Hermoso, pese a las medidas y recomendaciones de guardar cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus anunciadas por autoridades nacionales y provinciales, por lo cual la municipalidad hizo un control "preventivo y exhaustivo". Este comportamiento fue repudiado incluso por el presidente Alberto Fernández, quien sostuvo en su cuenta de Twitter: “Te proponemos que no trabajes y que tus hijos no vayan al colegio para que se queden en casa y no corran el riesgo de contagiarse. Si salen, si se exponen a la circulación pública, se están poniendo en riesgo. Aíslate con tus hijos. Cuidate y cuidalos!”.

Aerolineas Argentinas.jpg Las restricciones serían tanto en el transporte aéreo como en el terrestre, en el marco de la pandemia de coronavirus Foto: Noticias Argentinas

Por su parte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) intensificó los controles en la higiene del transporte de pasajeros automotor y ferroviario, estaciones y terminales. El organismo advirtió que todas las operadoras de servicios de transporte automotor, ferroviario, marítimo, fluvial y lacustre sujetos a la Jurisdicción Nacional deberán incrementar las acciones tendientes a mantener las condiciones esenciales de higiene de los vehículos, material rodante y embarcaciones en servicio. Además, deberán realizar las mismas acciones en las instalaciones fijas y las estaciones terminales de ómnibus, ferroviarias, ferroautomotor y portuarias de jurisdicción nacional, al igual que en las terminales cabeceras y cada una de las estaciones ferroviarias de las líneas.