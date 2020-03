Coronavirus: Salud solicitó a hospitales y clínicas que reprogramen su actividad

En tal sentido, las autoridades sanitarias nacionales instrumentan una serie de acciones tendientes a aumentar la capacidad asistencial instalada que incluye la finalización de obras en grandes hospitales que estaban prácticamente concluidos en diciembre de 2015 y que la anterior gestión presidencial nunca habilitó; el armado de hospitales de campaña; y la adquisición de equipamiento de última generación y de insumos para dotar a establecimientos hospitalarios nacionales que no dependen del Ministerio de Salud, como es el caso de los hospitales de las Fuerzas Armadas y de las universidades.

Al mismo tiempo, ya fue acordado un plan de trabajo con organizaciones sindicales para la utilización de los efectores da salud con que cuentan, como así también la eventual utilización de hoteles de diferentes gremios para asistir a pacientes que no revistan gravedad.

En línea con el pedido del Gobierno, fuentes del Hospital de Clínicas confirmaron a Ámbito que “desde hace 10 días están reprogramando turnos y cirugías no urgentes sin una fecha fija”. En concreto, se llamó a todos los pacientes con citas para darles aviso. Y si bien indicaron que no hay en la actualidad una demanda espontanea de parte del público, hoy se le pide a la población que no asista al hospital y que en su lugar llame al 107 en Ciudad de Buenos Aires o al 148 en Provincia, para evitar una exposición eventual al nuevo coronavirus.

A la vez, fuentes del Minsiterio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que “ya los pacientes reprograman las operaciones con sus médicos y sólo se le dan lugar a las intervenciones de emergencia”. También se anunció que reforzarán con 20 unidades sanitarias móviles la atención de los hospitales provinciales. La primera de ella yaz fue instalada en Ezeiza, en la puerta del Hospital Eurnekian.

“Cumplen una función muy importante para garantizar de manera extra hospitalaria un control de aquellas personas que demanden al hospital y puedan ser evaluadas fuera de la circulación hospitalaria en donde se determinarà si ingresan por la zona de asistencia del Coronavirus o la consulta general por guardia. Dotaremos a todos los hospitales con alta demanda que requieran un triage extra hospitalario” detalló el director provincial de hospitales, Juan Riera.

A la vez, fuentes del Ministerio de Salud porteño confirmaron a este medio que cada efector de salud maneja la propia agenda y los turnos con pacientes –y sus reprogramaciones- y que continúan asistiendo a los pacientes crónicos en hospitales.