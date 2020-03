El costado solidario y virtual del Coronavirus

Allá y acá

John Legend acomoda su Smartphone, se sienta en el piano de su casa y canta para miles de seguidores de todo el globo a través de Instagram. La gente le pide que toque sus hits. Él, uno de los artistas más destacados de la última década (acumula una decena de premios Grammy, un Globo de Oro y es parte del Salón de la Fama de los Compositores) lo hace, en apoyo a una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud llamada “Together at home” (“Juntos en Casa”). Suenan All Of Me, Glory, Stary a Fire y tantas otras canciones en un repertorio que dura más de una hora.