Habló el primer paciente por coronavirus: "Me siento re bien"

En declaraciones a Radio La Red, el paciente, que había acudido en un principio a la guardia de la Clínica Suizo Argentina para después ser trasladado dijo: "Estoy bárbaro, los controles me dan bien, faltan unos días, pero sé que va a estar todo bien".

“Me levanto bien. Me controlan cada tres horas, estoy perfecto. Me tratan de primera. Cuando entré tenía fiebre, dolor de garganta y tos. Ahora estoy bien", aseguró.

Incluso Ariel bromeó en relación a un video que filmó y que se viralizó en las redes en los que pedía comida japonesa para comer: "Aunque no me dan sushi, no pasa nada". E irnonizó: “Si me quejo no me van a dar más comida, y tengo mucho hambre.

“Durante las primeras horas tuve fiebre, pero después se fue, estoy en perfecto estado de salud. Por eso quiero brindar tranquilidad. Antes había entrado con 39° de fiebre, pero me recuperé rápido”, añadió. Y remarcó que por prevención nadie puede ir a visitarlo. “Me comunico por videollamada”, puntualizó.

El primer paciente por coronavirus de Argentina, que vive solo y había viajado en primera clase, había regresado a Argentina el 1 de marzo, desde Milán.

Si bien no presentaba síntomas al bajar del avión, a las pocas horas fue a la guardia por un cuadro febril y tos, síntomas compatibles con los del Covid-19. Su diagnóstico fue confirmado por el Instituto ANLIS Malbrán.