Las nuevas dudas del coronavirus: ¿llegó para quedarse?

Periodista: ¿El virus llegó para quedarse? ¿Se espera un escenario de aislamiento o cuarentena para el próximo año?

Juan Manuel Carballeda: Eso es algo que no sabemos con certeza. Este SARS-CoV-2 se está esparciendo por el mundo y es probable que se quede durante mucho tiempo, más allá de que otros coronavirus que emergieron y aparecieron brevemente en humanos, como el SARS en 2002 y el MERS en 2012 estuvieron circulando un tiempo y no se registran casos desde hace muchos años. Más allá de que este nuevo coronavirus se quede, no creo que todos los años atravesemos una situación parecida a esta, porque se está trabajando mucho en obtener antivirales específicos y vacunas.

Laura Barcan: Si lo comparamos con la pandemia de gripe en 2009, el virus se quedó con nosotros y es uno más de lo que circula normalmente, pero ya hay gente con inmunidad. Cuando aparece un virus nuevo para el que nadie tiene inmunidad ocurre una pandemia, por eso es importante el aislamiento. Se espera que siga circulando los próximos años como el virus de la gripe. Porque es difícil decir que se va eliminar completamente por la cantidad de gente que se ha infectado. Con el anterior, el otro SARS, hubo 800 casos y se logró frenarlo. Pero el SARS-CoV-2 es mucho más transmisible, por lo cual seguirá circulando, pero dudo que debamos hacer una cuarentena el año que viene.

P.: ¿Un paciente recuperado debe hacer cuarentena?

Laura Barcan: Eso es una duda que aún persiste, porque existen datos sobre que los pacientes pueden seguir excretando el virus por unos días más. Todavía no tenemos una norma estricta desde el Ministerio sobre si tenemos que seguir manteniéndolos en aislamiento, pero se está estudiando. Hoy igual a los pocos dados de alta le recomendamos aislarse, aunque la cantidad de días no es algo que esté establecido.

P.: ¿Hablamos de lo mismo cuando hablamos de caso autóctono y transmisión comunitaria?

Laura Barcan: Los “verdaderos” casos autóctonos son los de transmisión comunitaria, porque si bien autóctono quiere decir que el paciente lo adquirió en Argentina, hay dos formas de adquirir la Covid-19: una por haber sido contacto estrecho y la otra es cuando fue por transmisión en la comunidad, que refiere a cuando no se pudo rastrear el nexo epidemiológico, no se sabe ni cómo ni donde contrajo el virus.

P.: Existen estudios que hablan de que el virus podría dejar secuelas, como fibrosis pulmonar. ¿Qué es lo que se sabe hoy de este tema?

Laura Barcan: Es verdad que se están estudiando las fibrosis secundarias, aunque llevamos poco tiempo de conocer el virus. No sabemos si esa podría ser una secuela definitiva o no. Pero de hecho muchos virus e infecciones pueden dejar secuelas en el pulmón. De todas formas los trabajos son en pocos pacientes y deben realizarse más investigaciones.

P.: Se reportaron muy pocos casos de coinfección con otras enfermedades. ¿Esto es porque las infecciones compiten?

Juan Manuel Carballeda: Muchas veces pasa que hay competencias. O la respuesta inmune que se despierta con el primer virus o infección hace que al segundo se le complique más entrar.

P.: ¿Por qué es imprescindible que los grupos de riesgo se vacunen contra la gripe en tiempos de coronavirus?

Laura Barcan: Es muy importante que las personas que tengan factores de riesgo para gripe se vacunen lo antes posible, porque entonces así evitan la sobrecarga de los sistemas de salud. Y si bien esta inmunización no evita la neumonía por gripe, la hace mucho menos severa.

P.: Se van sumando los distintos grados de enfermedades respiratorios que ingresan dentro de los casos sospechosos definidos por el Ministerio de Salud. ¿Los criterios se amplían para que el test llegue a más personas que puedan pasar la llamada triage?

Laura Barcan: Desde el inicio ya estaba entre la definición de casos sospechoso los casos de neumonía que necesitaran intubación, como una forma de vigilar los diagnósticos más graves que hay en la comunidad. Lo que se cambió en estos días es que, aunque no necesiten respirador, las neumonías graves también hay que estudiarlas para Covid-19. Se amplían los testeos y seguro más tarde serán evaluados aquellos que tengan neumonía, aunque no sean graves.

P.: ¿Ya hay más de un tipo de nuevo coronavirus? ¿Alguno es más virulento que otro?

Juan Manuel Carballeda: Yo hablaría más bien de linajes. Uno surgió más al principio, el S y el otro es el L, que es que más está circulando por todo el mundo. Ahora ante la pregunta si es esta mutación lo que nos hace más agresivos o menos agresivos, no lo sé. No podemos afirmar que esas mutaciones son las que les permitieron esparcirse por todo el mundo.

P.: Se dice que el virus sobrevive más en algunas superficies que en otras. ¿Se sabe por qué?

Juan Manuel Carballeda: Para este virus no hay estudios específicos de varias superficies. Los que se difunden hasta ahora son con otros coronavirus. No se sabe bien por qué viven más en algunas superficies que en otras, pero sí se sabe que las temperaturas más bajas favorecen a que resista unas horas más en el ambiente. Por eso es importante tomar recaudos en todas las superficies.