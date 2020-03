Por el coronavirus, defendió su tesis doctoral en el comedor de su casa

Con la disposición de medidas preventivas que día a día se iban incorporando, la posibilidad de que Vega se acerque a la universidad se veía cada vez más lejos. “Todos pensamos en la posibilidad de no defenderla”, dijo el flamante doctor a Ámbito.

Nahuel Vega on Twitter Dejo algunas fotos, lo que no se veia en la videoconferencia pic.twitter.com/CXiM0a3sXY — Nahuel Vega (@otrovega) March 18, 2020

Sin embargo, las distintas opciones para que la graduación se lleve a cabo comenzaron a barajarse: “El jueves pasado me mandaron un mail diciendo que iba a tener que defender la tesis sin público de afuera; es decir, sin mi familia, que iba a ir. En principio la idea no me gustó, pero rápidamente me pareció súper razonable”.

Poco después, con más restricciones impuestas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus, ya no era sólo la familia quien estaba en juego. “Luego del fin de semana ya se hablaba de defender sin ninguna clase de público y después de eso ya empezamos a hablar de qué forma podíamos hacer para que nadie se tuviera que mover de sus casas”, mencionó.

Vega comentó que “entre quienes tenían que ir había gente con factores de riesgo o que tenía que viajar desde lejos”, así que finalmente la defensa presencial quedó cancelada: “Con las autoridades decidimos hacerlo online”.

egresado UNSAM.mp4 Por el coronavirus, Vega defendió su tesis doctoral en el comedor de su casa. El resultado: 10 con mención de honor Twitter UNSAM

Si bien no fue como lo había pensado desde que comenzó a realizar su tesis, cinco años atrás, hoy su visión es otra: “Al principio no me gustó nada la idea, pero después todo funcionó bien y los jurados pudieron hacer sus preguntas y discutir las cosas que querían discutir. Fue una experiencia positiva”.

Tras su paso por la UBA y por la UNSAM, ya licenciado y doctor, Vega reflexionó: “La universidad pública me formó tanto en grado como en posgrado. Es una carrera donde somos pocos y es carísima, que requiere muchísimo en instrumental. Nosotros estamos haciendo ciencia de primer nivel en Argentina, en temas experimentales, que son de los que más dinero requieren. Estoy muy orgulloso de la universidad pública”.