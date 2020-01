Un caso sospechoso de coronavirus despertó alarma en Pergamino

El hecho ocurrió en la ciudad bonaerense de Pergamino, donde una mujer china se presentó en el Hospital San José con “dolores musculares y febrícula”, dos de los síntomas que puede generar el coronavirus. Además, ella y su esposo habían regresado hace 15 días de su país de origen, en el que ya hay más de 7.000 casos y 212 muertos.

Tras realizarle los controles pertinentes, los médicos descartaron que se trate de un caso de coronavirus y determinaron que en principio es “cuadro gripal normal”. La mujer será sometida a nuevas pruebas para terminar de descartar la enfermedad.

Emergencia global y alerta en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer la emergencia internacional por el coronavirus de Wuhan para evitar que alcance a sistemas sanitarios con dificultades para detener la rápida infección, mientras que en la Argentina las autoridades sanitarias reiteraron que no hay casos en el país, a la vez que aconsejaron no viajar a China "si no es necesario e imperativo".

"Declaramos esta alerta no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros países, y por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles", anunció el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la que se declaró la emergencia internacional, la sexta en la historia de la OMS, reportó la agencia Efe.

Frente a las dudas de la semana pasada, cuando el comité de emergencia optó por no tomar esta medida, ahora los 15 expertos convocados la adoptaron casi por unanimidad, explicó el presidente de ese grupo de asesores y epidemiólogos, el doctor francés Didier Houssin.

Además del riesgo de que el 2019-nCoV, que causó hasta ahora 213 muertos, llegue a países menos desarrollados, donde su control sería mucho más complicado, el comité tuvo en cuenta el rápido aumento en el número de casos (ya son 9.692, cuatro veces más que al principio de esta semana) y el de países en los que se han diagnosticado (19, China incluida).

Además, al menos ocho casos en el extranjero (cuatro en Alemania, dos en Japón, uno en Vietnam y otro en Estados Unidos) ya no se originaron en China, sino que se diagnosticaron a personas que fueron contagiadas por otras que estuvieron en el país asiático.

El primer caso de contagio local en los Estados Unidos se conoció hoy, según las autoridades sanitarias, que detallaron que se trata de un hombre que fue contagiado por su esposa quien había visitado recientemente la ciudad de Wuhan.

En tanto, Rusia Rusia decidió hoy cerrar más de 4.000 kilómetros de frontera oriental con China para prevenir la propagación del virus, medida que tiene un carácter "exclusivamente temporal", indicó el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin.

La alerta mundial "no significa que desconfiemos de China: al contrario, creemos en la plena capacidad de ese país para combatir esta emergencia", aseguró Tedros.

China "ha tomado medidas extraordinarias para contener el brote, pese al impacto social y económico que podrían comportar", subrayó Tedros, quien afirmó que sin ese esfuerzo de la sociedad china podría haber ahora muchos más casos fuera del país.

La emergencia internacional no implica en principio medidas que limiten el transporte y el comercio internacional.

En este sentido, el ministro de Salud argentino, Ginés González García, aclaró que "no se prohíbe" viajar a China, pero si se recomienda evitarlo sino es "necesario e imperativo".

El ministro recordó las medidas que se están tomando: "Reunirnos permanentemente con un comité de expertos, trabajar todos juntos, para tranquilizar a la gente y evaluar las acciones en proceso; actualizar la situación epidemiológica; dar recomendaciones a los organismos relacionados con la salud de todas las provincias y a los viajeros en particular".

Esta es la sexta ocasión en que la OMS declara este tipo de emergencia global, tras las que activó ante el brote de gripe H1N1 (2009), los de ébola en África Occidental (2014) y en la República Democrática del Congo (2019), el de polio en 2014 y el de virus zika en 2016.