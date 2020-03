Una argentina con coronavirus en Italia relató que "todo el sistema está desbordado"

“Cuando me descubrieron coronavirus en Italia, me mandaron a mi casa porque no había lugar en el hospital”, contó Cecilia Fernández, incluso “es muy difícil que te hagan el test porque todo el sistema está desbordado”, agregó en declaraciones a CNN Radio.

“Estoy pasando por mi quinto día, mi novio argentino está conmigo y también tiene coronavirus y la única comunicación con los médicos es a través del teléfono, nadie nos viene a revisar. No nos dan ninguna pastilla especial y nos recomiendan tomar mucha vitamina C”, aseguró.

“Las autoridades italianas no se la vieron venir y el coronavirus se fue de las manos. Las calles están vacías y hay patrulleros en las calles controlando que los enfermos no salgamos", añadió.

La ciudadana argentina detalló que “para comer hay un servicio de delivery y el intercambio se da sin tener contacto personal”.

Por último, enumeró los síntomas del contagio que debió atravesar: “Al principio son muy leves, pero cuando pasan los días se pone mucho más grave, es muy doloroso para el cuerpo y lo peor es la falta de aire”.