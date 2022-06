Covid-19: alertan sobre subtipos de ómicron que generarían nueva ola de contagios

Una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard, publicada en The New England Journal of Medicine, advirtió que existen dos subtipos de ómicron “escapan sustancialmente a los anticuerpos inducidos tanto por la vacunación como por la infección de Covid-19 ″, lo que podría acarrear que, nuevamente, se disparen los casos de contagios en el mundo, incluido nuestro país.