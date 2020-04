Según epidemiólogo de Casa Blanca, una droga muestra efecto "claro" contra la Covid-19

"Los datos muestran que el remdesivir tiene un claro, significativo y positivo efecto en la disminución del tiempo de recuperación" de los enfermos de coronavirus, dijo Fauci, lo que prueba "que una droga puede bloquear este virus".

El estudio, esponsoreado por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) comenzó en febrero y se espera que se cierre en abril de 2023. El objetivo es evaluar a 800 voluntarios, pero de momento se han reclutado 400. Ya compara a pacientes en los que se administran dosis de 200 mg de remdesivir versus a un grupo que recibe placebo.

El remdesivir, que fue desarrollado originalmente para tratar otros coronavirus como el SARS y también fue probado para el Ébola, no tiene licencia ni está aprobado para su uso en ninguna parte del mundo. El fármaco, perteneciente a la farmacéutica Gilead, actúa sobre las células pulmonares humanas y cultivos epiteliales de las vías respiratorias.

Según detalla el diario El País de España, existe toda una “guerra de datos” sobre la eficacia de esta droga en pacientes con Covid-19. Uno de ellos, realizado en China sobre 237 pacientes y publicado por la prestigiosa revista The Lancet mostró que la droga no aportó ventajas. Mientras que otro trabajo publicado en el New England Journal of Medicine sobre el uso compasivo de esta droga había mostrado mejoras en 36 pacientes graves (el 68% de la muestra de 53 hospitalizados por la Covid-19.