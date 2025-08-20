Los créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya están habilitados para Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y jubilados. Se pueden gestionar en el Banco Nación y en el Banco Provincia, que simplificarán el proceso de obtención a través de herramientas digitales. El aumento del 1.62 % en las prestaciones desde este mes elevó los montos con posibilidad de acceder a préstamos de hasta $1.350.000 en cuotas fijas y acreditación en 48 horas.
El nuevo método implica la implementación de simuladores online que, en cuestión de segundos, permitirán saber si una persona puede acceder a un crédito, cuál es el monto disponible y cuánto debería pagar de cuota por mes.
Qué requisitos necesitás para acceder al crédito de ANSES
Para poder acceder al crédito que otorga ANSES, hay ciertos requisitos que deben cumplir los beneficiarios de la AUH y también de la SUAF para poder gestionar un préstamo en el Banco Nación o en el Banco Provincia. Estos son los requisitos a cumplir:
Ser titular de AUH o SUAF.
Cobrar la asignación en Banco Nación o Banco Provincia.
Tener una cuenta activa a nombre del solicitante.
Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
No superar el tope de ingresos de $317.800.
Los bancos también pueden aplicar una serie de requisitos como el historial crediticio (que implica los pagos atrasados o deudas impagas) o situaciones financieras irregulares (como embargos judiciales).
Créditos ANSES: Así podés averiguar si te aprueban o no
Para poder calcular la gestión del crédito de ANSES que se desea solicitar, las entidades bancarias implementaron simuladores que ayudarán a hacer del proceso mucho más rápido. Se puede hacer en línea desde el homebanking de cada banco.
Primero hay que ingresar en la web del banco, seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos personales", iniciar la sesión con el usuario y la clave digital, indicar el beneficio que tiene (AUH, SUAF o jubilación), elegir el monto y el plazo que se desea, confirmar la operación.
En menos de 48 horas hábiles se realiza la acreditación y ambos bancos permiten calcular las cuotas antes de iniciar el trámite.
Cuando la persona confirma en el simulador que cumple efectivamente con los requisitos solicitados, se puede iniciar la solicitud formal a través del homebanking o la aplicación bancaria, o acercándose a la sucursal del banco con un turno previo. Para cualquiera de las dos opciones es necesario contar con el DNI vigente, el CUIL, la clave de seguridad social o la clave digital bancaria y el comprobante de cobro del beneficio que tiene.
Una vez hecho el trámite, la comprobación puede demorar de 24 a 48 horas y depende del banco y el monto que solicita la persona.
