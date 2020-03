Vivencias de la pandemia en el mundo: de la cuarentena a la solución por big data

Canadá: Sofía Silberberg, 52 años, licenciada en Matemática: “Acá no se estableció una cuarentena obligatoria, pero de todos modos la gente lo está haciendo. Lo que se pidió es distanciarse. La mayoría está trabajando desde su casa y prácticamente no hay nadie en la calle. Los supermercados grandes dejan entrar hasta 50 personas al mismo tiempo. En los negocios, se debe esperar parado afuera a dos metros. Para productos esenciales, como la leche, huevos, papel higiénico sólo te dejan llevarte dos unidades, de modo que la gente no barra con todo. El gobernador de Ontario, donde vivo yo, anunció hace pocas horas, que a partir de mañana se deben cerrar todos los negocios, salvo los esenciales: farmacias, alimentos y parece que también quedarán abiertas las licorerías. La educación en Canadá es de regulación provincial, así que cada una decidió cuándo cerrar las escuelas. Acá, se cerraron por tres semanas, pero nadie espera que se reinicien tan pronto”. Casos confirmados: 1300. Fallecidos: 19

Brasil: Marina Moura, 26 años, diseñadora gráfica. “Acá la gente siente, que el gobierno de Bolsonaro está minimizando mucho el tema. Casi todos los días a las 20.30 hay un cacerolazo contra su gobierno, porque hace unas semanas hubo una marcha a su favor, y si bien él la desaconsejó, se hizo igual y hasta el mismo fue, cuando confirmaron hay gente de su gabinete infectada. La gente se está autoaislando pero no hay una cuarentena obligatoria en el país, siguen funcionando los medios de transporte y se ve gente en la calle. El gobernador de San Pablo, decretó la cuarentena a partir de mañana, es sólo acá. Otro tema que preocupa, es el sueldo de los autónomos o los que ganan por día, por lo que hay una fuerte movida para que puedan seguir ganando dinero mientras todo está parado”. Contagiados: 1.500. Fallecidos 25.

España: Natalio Affonso, 45 años, comunicador. “Vivo en Madrid. Estamos en cuarentena desde hace varios días, no salimos. Solo cada tanto al supermercado. A nivel laboral, el gobierno anunció que van a dar ayudas, pero los que están más descubiertos son los autónomos y empresarios chicos. De todas maneras, tampoco hay una ley que proteja el trabajo por lo que se puede despedir gente. A nivel educativo, tengo un niño en tercer grado. Los profesores le dieron deberes para 15 días pero ya extendieron la cuarentena. La comunidad de Madrid, a través de la Secretaría de Educación puso a disposición de los profesores un portal para que puedan hacer una web y colgar ahí sus tareas, pero está colapsado, así que nos lo mandan por mail. A nivel salud, lo que te enteras es que si tienes algún síntoma, hay que llamar a un teléfono para que e hagan un test de coronavirus en tu casa, aunque también escuché que está casi siempre colapsado. Casos confirmados: 33.089. Muertos 2182.

Australia: Verónica Ramos Mejía, 31 años, ingeniera. Hay mucho caos y confusión. Ayer, habló el premier de Victoria, donde vivo yo, y dijo que iba a haber un “locked down” general. Después, el primer ministro dijo que la prioridad de Australia es la educación, por lo que los colegios van a seguir abiertos. Hay mucha controversia, la gente no entiende qué hay que hacer ni qué van a mantener abierto. Nosotros por la conexión que tenemos con Argentina, no salimos prácticamente. Yo trabajo en una multinacional y me dieron la orden de no ir, pero para todo lo que es empresa australiana implementaron políticas que llaman 50-50, arman equipos para asistir a la oficina. La gente se sigue tomando el transporte púbico, sigue yendo a trabajar, a correr. Los que están en la industria de hospitality, por ejemplo restaurantes, sí están cerrados, pero funcionan para take away. Se cuestiona al Gobierno porque tardan mucho en tomar las decisiones, pero plantean que quieren armar algo que sea sostenible en el tiempo, que achate la curva, pero que no sea tan duro para la economía. Esta mañana, el primer ministro ya dijo que el impacto económico que se va a vivir va a estar en el nivel de la Segunda Guerra. Acá dicen que, como va a durar unos 6 meses, no se puede hacer un locked down completo. Siguen mucho a lo que hace Inglaterra. Las medidas se van tomando día a día. Contagiados: 1717. Muertos :7.