El crédito de hasta $3.000.000 al que pueden acceder los titulares de la AUH de ANSES en septiembre 2025

El organismo previsional le da la posibilidad a sus beneficiarios de acceder a créditos bancarios.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una nueva opción de financiamiento en septiembre 2025. El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen créditos de hasta $3.000.000 para jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Estos préstamos se caracterizan por plazos flexibles, cuotas fijas y un proceso de aprobación ágil.

La acreditación del dinero se realiza directamente en la cuenta donde los beneficiarios cobran sus haberes. El plazo de aprobación oscila entre 24 y 48 horas hábiles, lo que permite un acceso rápido a los fondos. Esta línea de crédito busca brindar liquidez inmediata para gastos cotidianos o proyectos personales.

El Banco Nación ofrece préstamos de hasta $3.000.000, mientras que el Banco Provincia establece un tope de $2.500.000. Ambos bancos permiten elegir plazos de devolución que van desde 12 hasta 72 meses . Esta flexibilidad facilita la adaptación de las cuotas al presupuesto de cada solicitante.

La principal diferencia entre ambas entidades radica en los montos máximos disponibles. El Banco Nación brinda la posibilidad de acceder a un crédito mayor, lo que puede resultar más conveniente para quienes necesitan financiamiento más amplio. En ambos casos, el dinero se acredita en la misma cuenta donde los beneficiarios reciben sus haberes.

Requisitos para acceder a los créditos

Los solicitantes deben cumplir con una serie de condiciones básicas para acceder a estos préstamos. En primer lugar, los titulares de AUH, SUAF, jubilación o pensión deben cobrar los haberes en el Banco Nación o en el Banco Provincia.

Otros requisitos incluyen tener un CUIL activo, una clave digital y una cuenta bancaria habilitada. Los solicitantes también deben ser mayores de 18 años, residir en Argentina y contar con un historial crediticio favorable. Aunque estos créditos están dirigidos a beneficiarios de ANSES, los bancos realizan un análisis del perfil crediticio de cada solicitante.

Simulador de créditos

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia ofrecen un simulador online en sus páginas web y aplicaciones móviles. Esta herramienta permite a los beneficiarios ingresar el monto deseado y seleccionar un plazo de devolución entre 12 y 72 meses. El sistema muestra de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

El simulador facilita la evaluación de diferentes escenarios antes de confirmar la operación. Por ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 72 meses en el Banco Provincia tiene una cuota inicial estimada de $66.508,24. Este valor sirve como referencia, aunque puede variar según el perfil crediticio de cada solicitante.

Banco Nación y Banco Provincia: cómo pueden solicitar los créditos

Para solicitar el crédito en el Banco Provincia, los beneficiarios deben ingresar al home banking con su usuario y clave. Luego, deben seleccionar la opción "Préstamos" y utilizar el simulador para indicar el monto y el plazo de devolución. Finalmente, se confirma la solicitud de manera digital y se espera la acreditación en la cuenta en hasta 48 horas hábiles.

En el Banco Nación, el proceso es similar. Los solicitantes deben acceder al home banking o a la aplicación móvil, entrar en la sección "Préstamos personales" y completar el simulador con el monto y plazo deseado. Luego, se confirma la operación con la clave digital y se recibe la acreditación en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas.